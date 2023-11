CWC 2023: మోడీ స్టేడియంలో ఆడటం వల్లే భారత్ వరల్డ్ కప్ ఓడింది.. కోల్కతాలో అయితే మనమే గెలిచేవాళ్లం: మమతా బెనర్జీ

November 24, 2023 / 07:13 PM IST

CWC 2023: ఇటీవలే ముగిసిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిన టీమిండియా స్వదేశంలో కప్‌ గెలిచే అవకాశాన్ని కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగడం వల్లే భారత్‌ ఓడిపోయిందని, కోల్‌కతా లోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా గానీ ముంబైలోని వాంఖెడేలో గానీ జరిగితే టీమిండియా వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచుండేదని పశ్చిమబెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. దేశం మొత్తాన్ని కాషాయమమయం చేయాలనుకునే కార్యక్రమంలోనే భాగంగా బీజేపీ అహ్మదాబాద్‌లో ఈ మ్యాచ్‌ నిర్వహించిందని విమర్శలు గుప్పించారు.

కోల్‌కతాలోని నేతాజీ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగిన తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల సమావేశంలో మమతా మాట్లాడుతూ.. ‘వాళ్లు దేశం మొత్తాన్ని కాషాయమయం చేయాలనుకున్నారు. మనం భారత జట్టును చూసి గర్వపడాలి. ఒకవేళ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ గనక కోల్‌కతా లోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ లో గానీ ముంబైలోని వాంఖెడే లో గానీ నిర్వహించిఉంటే మనం వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచేవాళ్లం..’ అని తెలిపారు.

VIDEO | “If (World Cup) final would have been in Eden Gardens (Kolkata) or Wankhede (Mumbai), we would have won the match,” said West Bengal CM @MamataOfficial in Kolkata. pic.twitter.com/WHIEBcs5VO

