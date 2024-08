August 20, 2024 / 09:46 PM IST

T20 World Cup 2024 : మ‌హిళ‌ల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నిర్వ‌హ‌ణపై నెల‌కొన్న ఉత్కంఠ‌కు తెర‌ప‌డింది. అంద‌రూ అనుకున్న‌ట్టే ప్ర‌పంచ క‌ప్ వేదిక మారింది. బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)లో అందోళ‌న‌క‌ర ప‌రిస్థితుల దృష్ట్యా మెగా టోర్నీని యూఏఈ(UAE)లో జ‌రిపేందుకు ఐసీసీ(ICC) సిద్ధ‌మైంది. ఈ మేర‌కు మంగ‌ళ‌వారం ఐసీసీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది. అక్టోబ‌ర్ 3వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వ‌ర‌కు యూఏఈలో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీలు నిర్వ‌హిస్తామ‌ని వెల్ల‌డించింది.

‘బంగ్లాదేశ్ త‌ర‌ఫున టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నున్న‌ ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డుకు ధ‌న్యవాదాలు తెలియ‌జేస్తున్నా. టోర్నీ నిర్వ‌హ‌ణ‌కు ముందుకొచ్చిన‌ శ్రీ‌లంక‌, జింబాబ్వే క్రికెట్ బోర్డుల‌కు కూడా థ్యాంక్స్. 2026లోపు ఈ రెండు దేశాలకు మ‌రో టోర్నీ జ‌రిపే అవ‌కాశం ఇస్తాం’ అని ఊసీసీ సీఈఓ అన్నాడు.

