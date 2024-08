August 26, 2024 / 06:06 PM IST

HS Prannoy : భార‌త స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ హెచ్ఎస్ ప్ర‌ణ‌య్ (HS Prannoy ) అనుకోకుండా ఆట‌కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అనారోగ్యం కార‌ణంగా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ప‌లు టోర్నీల‌కు దూరం కానున్నాడు. కొన్ని రోజులుగా చికెన్‌గున్యా(Chikungunya)తో బాధ ప‌డుతున్న ప్ర‌ణ‌య్ విశ్రాంతి తీసుకోనున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని అత‌డు సోమ‌వారం ‘ఎక్స్’ వేదిక‌గా అంద‌రితో పంచుకున్నాడు. అందులో ప్ర‌ణ‌య్ హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు. రెండు కాళ్ల‌కు ప‌ట్టీలతో ఉన్న అత‌డు న‌వ్వుతూ క‌నిపించాడు.

ఇంత‌కూ పోస్ట్‌లో ఏం రాశాడంటే..? చికెన్‌గున్యా నా శ‌రీరంపై ప్ర‌భావం చూపింది. ఒళ్లంతా నొప్పుల కార‌ణంగా నేను అత్యుత్త‌మంగా బ్యాడ్మింట‌న్ ఆడ‌లేపోతున్నా. అందుక‌ని నా వైద్య బృందంతో చ‌ర్చించాక విశ్రాంతి తీసుకోవాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నా. ప్ర‌స్తుతం ఈ వైర‌ల్ ఫీవ‌ర్ నుంచి కోలుకోవ‌డంపై దృష్టి పెట్టిన నేను త్వ‌ర‌లో జ‌రుగ‌బోయే కొన్ని టోర్నీలకు దూరం అవుతున్నా.

Unfortunately, the battle with Chikungunya has taken a toll on my body, leaving me with persistent pains that make it impossible to compete at my best. After careful consideration with my team, I’ve decided to withdraw from some of the upcoming tournaments to focus… pic.twitter.com/24JXMQnIgo

