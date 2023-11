November 10, 2023 / 11:01 AM IST

Henry Nicholls : న్యూజిలాండ్ క్రికెట‌ర్ హెన్నీ నికోల్స్(Henry Nicholls) బాల్ ట్యాంప‌రింగ్(Ball Tampering) వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. టెస్టు ఆట‌గాడైన నికోల్స్ ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో న్యూజిలాండ్ క్రికెట్(Newzealand Cricket) నియ‌మ‌నిబంధ‌న‌ల ఉల్లంఘ‌న‌కు పాల్ప‌డ్డాడు. ప్లంకెట్ షీల్డ్ టోర్నీలో అత‌డు బాల్ ట్యాంప‌రింగ్‌కు పాల్పడడ్డాడు. అందుకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన వీడియో క్లిప్ ప్ర‌స్తుతం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు వ‌ద్ద ఉంది.

కాంటెర్‌బ‌రీ ఆట‌గాడైన నికోల్స్ ఆక్లాండ్ జ‌ట్టులో మ్యాచ్ జ‌రుగుతుండ‌గా ఉద్దేశ‌పూర్వ‌కంగా బంతిని హెల్మెట్‌కేసి రుద్దాడు. బంతి ఆకారాన్ని మార్చేందుకు ప్ర‌య‌త్నించిన అత‌డు బాల్ ట్యాంప‌రింగ్ నేరానికి పాల్పడ్డాడు. దాంతో, ఈ విష‌యాన్ని సీరియ‌స్‌గా తీసుకున్న న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ క‌మిష‌న‌ర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

Starting the season strong! Two hundreds in two matches for @HenryNicholls27 marking his 16th First-Class hundred. Follow LIVE coverage of Plunket Shield Round 3 | https://t.co/cUuHWEeXyK #PlunketShield #CricketNation #Cricket 📷 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/CSyoBZHLGl

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 7, 2023