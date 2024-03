March 31, 2024 / 05:37 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)కు షాకింగ్ న్యూస్. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ (Wanindu Hasaranga) రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్న కోట్లాది మంది అరెంజ్ అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. అత‌డు మెగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరం కానున్నాడు. బంగ్లాదేశ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో గాయ‌ప‌డిన ఈ మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ ఇంకా కోలుకోలేదు. దాంతో, అత‌డు ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌కు అందుబాటులో ఉండ‌డ‌ని ఆదివారం శ్రీ‌లంక క్రికెట్ బోర్డు తెలిపింది.

‘ఐపీఎల్ టోర్నీలో హ‌స‌రంగా ఆడ‌డం లేదు. అత‌డు త్వ‌ర‌లోనే కాలి మ‌డిమ నిపుణుల‌(పొడియాట్రిస్ట్‌)ను క‌లిసి చికిత్స చేయించుకోనున్నాడు. అనంత‌రం కొన్నిరోజులు పున‌రావాసంలో ఉంటాడు’ అని శ్రీ‌లంక క్రికెట్ సీఈఓ అష్లే డిసిల్వా(Ashley de Silva) వెల్ల‌డించాడు. మెరుగైన వైద్య కోసం త్వ‌ర‌లోనే హ‌స‌రంగా దుబాయ్‌కు వెళ్ల‌నున్నాడు.

Major blow for Us Wanindu Hasaranga set to miss entire IPL!

