February 19, 2024 / 05:48 PM IST

Harsha Bhogle on Kohli | ఆధునిక క్రికెట్‌లో ‘గ్రేటెస్ట్‌ బ్యాటర్‌’ అని పిలవదగ్గ అతికొద్దిమంది క్రికెటర్లలో టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ ఒకడు అనడంలో సందేహమే లేదు. ఫార్మాట్‌ ఏదైనా కోహ్లీ నిలకడగా రాణిస్తూ సుమారు దశాబ్దంన్నర కాలంగా భారత క్రికెట్‌కు ఎనలేని సేవలందిస్తున్నాడు. అటువంటి కోహ్లీపై ప్రముఖ క్రికెట్‌ కామెంటేటర్‌ హర్షా భోగ్లే.. అతడు ఔట్‌ అయితేనే టీమ్‌కు లాభం చేకూరుతుందని మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై కోహ్లీ ఫ్యాన్స్‌ తెగ మండిపడుతున్న తరుణంలో భోగ్లే దీనిపై స్పష్టతనిచ్చాడు.

అసలేం జరిగిందంటే… ముంబైలో జరిగిన ఎస్‌హెచ్‌ఆర్‌ఎం ఇండియా టాలెంట్‌ లీడర్‌షిప్‌ సమ్మిట్‌ అండ్‌ ఎక్స్‌పో 2024లో పాల్గొన్న హర్షాకు ప్రస్తుతం మూడు ఫార్మాట్లలో నిలకడగా రాణిస్తున్న కొద్దిమంది క్రికెటర్ల విజయరహస్యం పై ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనిపై హర్షా మాట్లాడుతూ… ‘ఇందుకు విరాట్‌ కోహ్లీ మంచి ఉదాహరణ. కోహ్లీ భారత్‌ తరఫున టెస్టు క్రికెట్‌ ఆడుతున్నప్పుడు అతడు ఔట్‌ కావొద్దని కోరుకుంటాం. కానీ అతడు ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ తరఫున ఆడుతున్నాడనుకోండి. జట్టు ప్రయోజనాల రీత్యా అతడు ఔట్‌ అయితేనే మంచిది. ఆరు బంతుల్లో 20 పరుగులు చేయాల్సిన దశలో కోహ్లీ కంటే బెటర్‌ స్ట్రైక్‌ రేట్‌ ఉన్న బ్యాటర్‌ వస్తే బెటర్‌..’ అని అన్న వీడియోను ప్రముఖ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ పీటీఐ తన ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది. ఈ వీడియో కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌ అవడంతో కోహ్లీ అభిమానులకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది.

VIDEO | “Virat Kohli is a great example. Virat Kohli is playing Test cricket for India and he isn’t supposed to get out. Now, he goes to play for RCB, for India; beyond a certain point, it might actually been the interest of the side for him to get out. How do you reconcile to… pic.twitter.com/PtZE1XJObB

— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2024