July 21, 2024 / 03:46 PM IST

INDW vsUAEW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్ రెండో మ్యాచ్‌లో భార‌త జ‌ట్టు భారీ స్కోర్ చేసింది. పసికూన యూఏఈ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ లీగ్ చ‌రిత్ర‌లో తొలిసారి 200 కొట్టేసింది. ఓపెన‌ర్లు విఫ‌ల‌మైనా కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ (66) అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగింది.ఇక‌ వికెట్ కీప‌ర్ రీచా ఘోష్(64 నాటౌట్) విధ్వంసక బ్యాటింగ్‌తోప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్ల‌ను హ‌డ‌లెత్తించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో రీచా ఏకంగా ఐదు ఫోర్లు కొట్టడంతో భార‌త జ‌ట్టు స్కోర్ 200 దాటింది. దాంతో, టీమిండియా టీ20ల్లో తొలిసారి అత్య‌ధిక స్కోర్‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

టాస్ గెలిచిన యూఈఏ కెప్టెన్ ఇషా ఒజా భార‌త్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. ఓపెన‌ర్లు స్మృతి మంధాన‌(13), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(37)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ఔట‌య్యారు. కొద్ది సేప‌టికే ద‌య‌లాన్ హేమ‌ల‌త‌(2), ఆప‌ద్భాంద‌వురాలి పాత్ర పోషించే జెమీమా రోడ్రిగ్స్(14) సైతం వాళ్ల‌ను అనుస‌రించింది. ఆ త‌ర్వాత కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే బాధ్య‌త తీసుకుంది. రీచా ఘోష్‌( 64 నాటౌట్)తో క‌లిసి స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించింది.

