Hardhik Pandya : ఐపీఎల్ హీరోల్లో ఒక‌డైన హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya).. ఇప్పుడు తీవ్ర‌మైన ట్రోలింగ్ ఎదుర్కొంటున్నాడు. టీ20ల్లో ఆల్‌రౌండ‌ర్‌గా శిఖ‌రాలకు చేరిన పాండ్యా.. ప్ర‌స్తుతం అంద‌రికీ చేద‌య్యాడు. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌(IPL History)లో ఐదు ట్రోఫీలు గెలిచిన పాండ్యా ఇప్పుడు విమ‌ర్శ‌కుల నోళ్ల‌లో నానుతున్నాడు. ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున‌ నాలుగు టైటిళ్లు గెలిచిన‌ బ‌రోడా క్రికెట‌ర్‌.. ఇప్పుడు అదే జ‌ట్టు డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఒంట‌రి అయ్యాడు. 17వ సీజ‌న్‌లో కెప్టెన్‌గా రెండు మ్యాచుల్లోనూ ఓట‌మి చ‌విచూసిన పాండ్యాకు కొంద‌రు మ‌ద్ద‌తుగా నిలుస్తున్నారు.

‘రిప్ హార్దిక్ పాండ్యా, హ్యాష్‌ట్యాగ్‌కు పోటీగా ‘వీ ల‌వ్ యూ హార్దిక్'(we love you hardhik) అంటూ పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. దాంతో, వీ ల‌వ్ యూ హార్దిక్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. మీరు ఎంత విషం చిమ్మినా.. పాండ్యా ఘ‌న‌త‌ను త‌క్కువ చేయ‌లేరు అంటూ బోలెడు మంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘ముంబై, టీమిండియా విజ‌యాల్లో పాండ్యా పాత్ర‌ను మ‌ర్చిపోయారా’ అంటూ రోహిత్ అభిమానుల‌కు కౌంట‌ర్ ఇస్తున్నారు.

టీ20ల్లో విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో స్టార్ అయిన పాండ్యా 2015లో ముంబై జ‌ట్టులో చేరాడు. తొలి సీజ‌న్‌లోనే బ‌క్క ప‌ల‌చ‌ని పాండ్యా మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. ఆర్సీబీపై 31 బంతుల్లోనే 61 ర‌న్స్ బాదాడు. పోలార్డ్‌తో క‌లిసి 92 ప‌రుగులు జోడించి ముంబైని గెలిపించాడు. ఆ ఏడాది రోహిత్ సేన టైటిల్ గెల‌వ‌డంతో పాండ్యా కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. ఇక‌ 2019లో కోల్‌క‌తాపై పాండ్యా ఓ రేంజ్‌లో రెచ్చిపోయాడు. 34 బంతుల్లోనే 91 ర‌న్స్ కొట్టి కోల్‌క‌తాను వ‌ణికించాడు. మొత్తంగా ముంబై త‌ర‌ఫున ‘ప్లే ఆఫ్స్‌’లో కీల‌క ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన పాండ్యా 10 మ్యాచుల్లో 128 స్ట్రైక్ రేటుతో 134 ర‌న్స్ కొట్టాడు.

