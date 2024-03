March 28, 2024 / 06:16 PM IST

Cricket Australia : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మార్కస్ స్టోయినిస్‌(Marcus Stoinis)కు షాక్ త‌గిలింది. టీ20 స్పెష‌లిస్ట్ అయిన అత‌డికి సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ ద‌క్క‌లేదు. తాజాగా క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా(Cricket Australia) 2024-25కు ప్ర‌క‌టించిన కాంట్రాక్ట్ జాబితాలో స్టోయినిస్ పేరు లేదు. అత‌డితో పాటు మ‌రో న‌లుగురు స్టార్ ఆట‌గాళ్లు సైతం కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయారు.

ఈ లిస్ట్‌లో ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్, అష్ట‌న్ అగ‌ర్, మైఖేల్ నెస‌ర్, మార్క‌స్ హ్యారిస్‌లు ఉన్నారు. మ‌రోవైపు ఐదురుగు యువ‌కెర‌టాలు జాక్‌పాట్ కొట్టారు. గ్జావియ‌ర్ బార్ట్‌లెట్, నాథ‌న్ ఎల్లిస్, అరోన్ హార్డీ, మాథ్యూ షార్ట్‌లు తొలిసారి సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ ద‌క్కించుకున్నారు. మొత్తంగా 23 మందికి క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ ప్ర‌క‌టించింది.

We’ve offered national contracts to 23 men’s players for 2024-25!

Congratulations to Nathan Ellis, Matt Short and Aaron Hardie who have retained their place after earning a CA contract upgrade in 2023-24, and Xavier Bartlett who has been added to the list this season 🙌 pic.twitter.com/8W0zLbk5WM

— Cricket Australia (@CricketAus) March 28, 2024