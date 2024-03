March 28, 2024 / 05:50 PM IST

Actor Govinda | బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవిందా మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే నేతృత్వంలోని శివ‌సేన‌లో చేరారు. గురువారం శివ‌సేన పార్టీ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే గోవిందాకు పార్టీ కండువా కప్పి

శివ‌సేన‌లోకి ఆహ్వానించారు. 2004లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికైన గోవిందా 2009 వ‌ర‌కు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు. అనంత‌రం చాలా రోజులుగా రాజ‌కీయాల‌కు దూరంగా ఉంటూ వ‌చ్చాడు. ఇక తాజాగా మ‌ళ్లీ రాజ‌కీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ.. శివ‌సేన‌లో చేరారు. అయితే గోవిందా నార్త్ ముంబై నుంచి శివ‌సేన‌ ఎంపీ అభ్య‌ర్థిగా బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

#WATCH | Veteran Bollywood actor Govinda joins Shiv Sena in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/vYu2qYDrlO

— ANI (@ANI) March 28, 2024