Ultimate Kho – Kho : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అల్టిమేట్ ఖో-ఖో రెండో సీజ‌న్‌లో గుజ‌రాత్ జెయింట్స్(Gujarat Giants) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. శ‌నివారం జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో దుమ్మురేపిన గుజ‌రాత్ 31-26 తేడాతో చెన్నై క్విక్ గ‌న్స్‌(Chennai Quick Guns)పై గెలుపొందింది.

లీగ్ ద‌శ‌లో చెన్నై చేతిలో దారుణంగా ఓడిన గుజ‌రాత్ టైటిల్ పోరులో అద‌ర‌గొట్టింది. విజేత‌గా నిలిచిన గుజ‌రాత్ జ‌ట్టు ట్రోఫీతో పాటు రూ. కోటి ప్రైజ్‌మ‌నీ గెలుచుకోగా.. ర‌న్న‌ర‌ప్ చెన్నై జ‌ట్టుకు రూ.50 లక్ష‌లు ముట్టాయి. ఇక మూడో స్థానం ద‌క్కించుకున్న ఒడిశాకు రూ. 30 లక్ష‌లు ల‌భించాయి.

గుజ‌రాత్ ఆట‌గాళ్ల గెలుపు సంబురం

ఫైన‌ల్లో గుజ‌రాత్ విజ‌యంలో కీలక పాత్ర పోషించిన‌ సంకేత్ క‌డామ్(Sanketh Kadam) ‘బెస్ట్ అటాక‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు అందుకున్నాడు. విజ‌య్ షిండే(Vijay Shinde) ‘బెస్ట్ డిఫెండ‌ర్ మెడ‌ల్’ సొంతం చేసుకోగా.. ‘అల్టిమేట్ ఖో ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు’కు సుయాశ్ గ‌ర్గాటే(Suyash Gargate) ఎంపిక‌య్యాడు.

