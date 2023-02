Gujarat Giants | గుజరాత్ జెయింట్స్ లోగోపై గాండ్రిస్తున్న‌ ఆసియా సింహం.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఫ్రాంఛైజీ

February 12, 2023 / 09:35 PM IST

Gujarat Giants : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్)లో పాల్గొంటున్న‌ గుజ‌రాత్ జెయింట్స్ ఫ్రాంఛైజీ ఈరోజు త‌మ జ‌ట్టు లోగో విడుద‌ల చేసింది. గాండ్రిస్తున్న‌ ఆసియా సింహం బొమ్మ‌ను లోగోపై ప్రింట్ చేసింది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ వేలానికి ఒక‌రోజు ముందు గుజ‌రాత్ జెయింట్స్ లొగో విడుద‌ల చేయ‌డం విశేషం. త‌మ జ‌ట్టు లోగోను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ‘డ‌బ్ల్యూపీఎల్ టీ20 గుజ‌రాత్ జెయింట్స్ జ‌ట్టు లోగోను విడుదల చేస్తున్నాం.

గ‌ర్జిస్తున్న‌ ఆసియా సింహం ఏ స‌వాల్‌నైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. మ‌న‌దేశంలో ఆసియా సింహం గుజ‌రాత్‌లోని గిర్ నేష‌న‌ల్ పార్క్‌లో మాత్ర‌మే క‌నిపిస్తుంది.ఈ సింహం గుజరాత్ రాష్ట్ర గౌర‌వానికి ప్ర‌తీక’ అని ఆ ఫొటోకు ఆస‌క్తిక‌ర క్యాప్ష‌న్ రాసింది.

మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (డ‌బ్ల్యూపీఎల్) వేలం కోసం ఫ్రాంఛైజీలతో పాటు క్రికెట్ అభిమానులు ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 13న అంటే రేపు ముంబైలో వేలం జ‌ర‌గ‌నుంది. ఈ వేలాన్ని మ‌లికా అద్వానీ అనే ఆర్ట్ కలెక్ట‌ర్ నిర్వ‌హించ‌నుంది. అదానీ స్పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడె కంపెనీకి చెందిన గుజ‌రాత్ జెయింట్స్ వేలంలో పాల్గొంటున్న ఐదు ఫ్రాంఛైజీల్లో ఒక‌టి. మొత్తం 409 మంది క్రికెట‌ర్లు ఈ వేలానికి అర్హ‌త సాధించారు. మార్చి 4న ముంబైలో డ‌బ్ల్యూపీఎల్ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది.

Presenting the Gujarat Giants @wplt20 team logo: the Asiatic Lioness roaring and looking forward to any challenge!

The Asiatic Lion, found only in Gujarat’s Gir National Park, is an enduring symbol of the state.

— Gujarat Giants (@GujaratGiants) February 12, 2023