GT vs PBKS | టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న గుజరాత్ టైటన్స్

May 3, 2022 / 07:10 PM IST

వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న గుజరాత్ టైటన్స్ ఒకవైపు.. విజయాలు, అపజయాల ఒడిదుడుకుల్లో ఊగిపోతున్న పంజాబ్ కింగ్స్ మరొకవైపు. రెండు జట్లూ కాగితం మీద బలంగానే ఉన్నాయి. కానీ మైదానంలో ఎవరు సత్తా చూపించుకుంటారనేది ముఖ్యం. ప్రస్తుతం ఈ రెండు జట్ల మధ్య పోరుకు డీవై పాటిల్ స్టేడియం సిద్ధమైంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా.. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. రెండు జట్లూ ఎలాంటి మార్పులూ లేకుండానే బరిలో దిగుతున్నాయి.

గుజరాత్ టైటన్స్: వృద్ధిమాన్ సాహా, శుభ్‌మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, ప్రదీప్ సంగ్వాన్, అల్జారీ జోసెఫ్, లోకీ ఫెర్గూసన్, మహమ్మద్ షమీ

పంజాబ్ కింగ్స్: మయాంక్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్), శిఖర్ ధవన్, జానీ బెయిర్‌స్టో, లియామ్ లివింగ్‌స్టన్, జితేష్ శర్మ, రిషి ధావన్, కగిసో రబాడ, రాహుల్ చాహర్, అర్షదీప్ సింగ్, సందీప్ శర్మ

#GujaratTitans have won the toss and they will bat first against #PBKS.

Live – https://t.co/LcfJL3lO5i #GTvPBKS #TATAIPL pic.twitter.com/Dy1oulrRdE

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2022