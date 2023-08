August 29, 2023 / 07:04 PM IST

US Open 2023 : యూఎస్ ఓపెన్‌లో జ‌ర్మ‌నీ క్రీడాకారిణి లారా సెగ్మండ్‌(Laura Siegemund)కు వింత అనుభ‌వం ఎదురైంది. మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌ తొలి రౌండ్‌లో ఆమె అమెరికా యువ సంచ‌ల‌నం కొకో గాఫ్‌(Coco Gauff)తో త‌ల‌ప‌డింది. అయితే.. మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో ప్రేక్ష‌కులు అమెను చీట‌ర్.. చీటర్(cheater.. cheater) అంటూ ఎగ‌తాళి చేశారు. అందుకు కార‌ణం ఏంటంటే..? మ్యాచ్ జ‌రిగేట‌ప్పుడు లారా ఎక్కువ స‌మ‌య తీసుకుంది. దాంతో, గాఫ్ త‌న స‌ర్వ్ కోసం ఎదురు చూడాల్సి వ‌చ్చింది. టైమ్ వేస్ట్ చేస్తున్న లారాపై గాఫ్ చైర్ అంపైర్‌(Chair Umpire)కు ఫిర్యాదు కూడా చేసింది. అయినా కూడా లారా తీరు మార్చుకోలేదు స‌రిక‌దా అంపైర్‌తో గొడ‌వ‌కు దిగింది.

ఇదంతా గ‌మ‌నించిన ఫ్యాన్స్ లారాను చీట‌ర్.. చీట‌ర్ అని ఆట‌ప‌ట్టించారు. వాళ్లు అలా అర‌వ‌డంతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన ఆమె మీకు ఏమైంది? అని ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేసింది. ‘ఈరోజు ప్రేక్ష‌కులు నాతో వ్య‌వ‌హ‌రించిన తీరుతో చాలా అసంతృప్తికి లోన‌య్యాను. వాళ్లు నాతో అసభ్యంగా ప్ర‌వ‌ర్తించారు. ఒక చీట‌ర్‌గా ముద్ర వేశారు. మ్యాచ్ గెల‌వ‌డం కోసం నేను కావాల‌నే టైమ్ వేస్ట్ చేశాన‌ని వాళ్లు అనుకున్నారు. అయితే.. నేను ఒక ఫైట‌ర్‌ను. ప్రేక్ష‌కుల‌కు వ్య‌తిరేకంగా ఏం చేయ‌లేదు. ప్ర‌శాంతంగా ఉన్నా.

Siegemund unhappy with umpire in Coco Gauff match:

“Her last service game, I never went to the towel.. she’s playing almost unreasonably fast. I’m always there”

Umpire disagrees

“So I can’t go to the towel at all anymore?”

The crowd boos. It’s chilly in New York tonight. 🥶 pic.twitter.com/99uQaBcJRs

