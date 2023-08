August 29, 2023 / 06:13 PM IST

Asia Cup 2023 : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ శ్రీ‌లంక‌(Srilanka)ను బౌలింగ్‌ క‌ష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ముందు ఇద్ద‌రు స్టార్ ఆట‌గాళ్లు అవిష్క ఫెర్నాండో, కుశాల్ పెరీరా(Kusal Perera) క‌రోనా బారిన ప‌డ్డారు. దానికి తోడూ ఆ జ‌ట్టు స్టార్ బౌల‌ర్లు ఒక‌రు కాదు ఇద్ద‌రు కాదు ఏకంగా న‌లుగురు టోర్నీకి దూర‌మ‌య్యారు. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌(Wanindu Hasaranga), పేస‌ర్లు దుష్మంత చ‌మీర‌(Dushmantha Chameera), ల‌హిరు మ‌ధుశ‌న‌క‌(Lahiru Madushanka), ల‌హిరు కుమార‌(Lahiru Kumara)లు గాయం కార‌ణంగా మెగా టోర్నీ నుంచి త‌ప్పుకున్నారు. దాంతో, వీళ్ల స్థానంలో బినుర ఫెర్నాండో, ప్ర‌మోద్ మ‌దుషాన్‌ల‌కు సెలెక్ట‌ర్లు 17 మంది బృందంలోకి తీసుకున్నారు.

ఆసియా క‌ప్‌లో శ్రీ‌ల‌కం బౌలింగ్ యూనిట్‌కు క‌సున్ ర‌జిత నాయ‌క‌త్వం వ‌హించే అవ‌కాశం ఉంది. ల‌సిత్ మ‌లింగ బౌలింగ్ యాక్ష‌న్‌తో ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో చెల‌రేగిన మ‌థీశ ప‌థిర‌న కూడా ఓ చేయి వేయ‌నున్నాడు. ఇక స్పిన్ భారమంతా మహీశ్ థీక్ష‌ణ‌పై ప‌డ‌నుంది. మొత్తంగా చూస్తే. లంక అనుభ‌వం లేని బౌల‌ర్ల‌తో బ‌రిలోకి దిగనుంది.

