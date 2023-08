August 29, 2023 / 05:48 PM IST

ODI WC 2023 : వన్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో పాకిస్థాన్(Pakistan) జ‌ట్టు కొత్త జెర్సీ(New Jersey)తో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. అవును.. పాక్ క్రికెట్ బోర్డు(Pakistan Cricket Board) నిన్న కొత్త జెర్సీని విడుద‌ల చేసింది. ఈ సంద‌ర్భంగా పీసీబీ చైర్మ‌న్ జ‌కా అష్ర‌ఫ్(Zaka Ashraf) మాట్లాడుతూ.. పాక్ క్రికెట్ హీరోల‌కు, వాళ్ల‌కు మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచే కోట్లాది మంది అభిమానుల మ‌ధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్ర‌తిబింబించేలా కొత్త జెర్సీ ఉంది. దీని మీది ప్ర‌తి స్టార్.. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ విజ‌యాల‌ను సూచిస్తుంది. అంతేకాదు మా దేశ ఘ‌న‌మైన క్రికెట్ వార‌స‌త్వానికి ప్ర‌త్రీక‌గా, భావిత‌రాల్లో స్ఫూర్తి నింపే వెలుగు దివ్వెలా ఉంది అని అన్నాడు.

అనంత‌రం పాక్ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ షాహీన్ ఆఫ్రీదీ( Shaheen Afridi) కొత్త జెర్సీ వేసుకొని ఫొటోల‌కు పోజిచ్చాడు. ఇంత‌కు ముందు జెర్సీ కంటే ఇది చాలా ప్ర‌త్యేకంగా ఉంది. జెర్సీ మీద లేత‌ ఆకుప‌చ్చ రంగులో రెండు గీత‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాదు వ‌ల‌ర్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో పాటు ఐసీసీ మెన్స్ క్రికెట్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఇండియా 2023 అని ఇంగ్లీష్‌లో రాసి ఉంది. జెర్సీ ఆవిష్క‌ర‌ణ ఫొటోల‌ను పీసీబీ సోష‌ల్‌మీడియాలో పెట్టింది. ఆ ఫొటోలు చూసిన ఫ్యాన్స్ జెర్సీ సూప‌ర్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

