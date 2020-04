కరోనా ఎఫెక్ట్: ఫ్రెంచ్ గ్రాండ్ ప్రి రద్దు

కరోనా వైరస్ కారణంగా ఫ్రెంచ్ ఫార్ములా వన్ గ్రాండ్​ ప్రి రేస్​ రద్దయింది. జూలై 15 వరకు ఎలాంటి మేజర్ టోర్నీలు జరుపకూడదని ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలివ్వడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు నిర్వాహకులు సోమవారం ప్రకటించారు. జూన్ 28న లీ కాస్టెలెట్ వేదికగా ఫ్రెంచ్ గ్రాండ్​ ప్రి రేస్ జరగాల్సింది. కరోనా ప్రభావం కారణంగా రేస్ నిర్వహించడం అసాధ్యంగా మారిందని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఫ్రెంచ్ జీపీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్​ ఎరిక్ బులెర్​ అన్నారు. రేస్ రద్దవడంతో నిరాశగా ఉన్నా.. నిర్ణయానికి పూర్తి మద్దతిస్తున్నామని ఫార్ములా వన్ చైర్మన్​ చేస్ క్యారీ చెప్పారు. అలాగే జూలై 19వ తేదీన బ్రిటీష్ గ్రాండ్​ ప్రి సైతం ప్రేక్షకులు లేకుండానే జరుగనుంది.

