June 30, 2023 / 09:05 PM IST

Caroline Wozniacki : మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 క‌రోలినే వోజ్నియాకి(Caroline Wozniacki) మ‌ళ్లీ రాకెట్ ప‌ట్ట‌నుంది. మూడేళ్ల క్రితం టెన్నిస్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన ఆమె త‌న నిర్ణ‌యాన్ని వెన‌క్కి తీసుకుంటున్న‌ట్టు తెలిపింది. అవును.. ఈ ఏడాది ఆగ‌స్టులో జ‌ర‌గ‌బోయే యూఎస్ ఓపెన్‌(US Open 2023)లో ఆడ‌తాన‌ని ఈ డెన్మార్క్ ప్లేయ‌ర్ ప్ర‌క‌టించింది. ఆమె రీ- ఎంట్రీ ఇవ్వ‌డం వెన‌క ఓ కార‌ణం ఉంది. అదేంటంటే..? వ‌య‌సుతో సంబంధం లేకుండా ఏదైనా సాధించ‌వ‌చ్చ‌ని త‌న పిల్ల‌ల‌కు చెప్పాల‌నే తాప‌త్రయం దాగుంది. అవును.. ఇదే విష‌యాన్ని ఆమె త‌న‌ ట్విట్ట‌ర్ పోస్ట్‌ ద్వారా వెల్ల‌డించింది.

‘మూడేళ్ల క్రితం.. నేను అనుకున్న‌వ‌న్నీ సాధించాను. దాంతో, ప్రొఫెష‌నల్ టెన్నిస్ నుంచి త‌ప్పుకున్నా. త‌ల్లిని అయ్యాను. నా ఇద్ద‌రు పిల్ల‌ల‌తో గ‌డ‌ప‌డం కోసం కొంత బ్రేక్ తీసుకోవాల‌ని నిర్ణయించుకున్నా. అయితే.. గ‌త ఏడాది ఒక రోజు రెండు సెష‌న్ల టెన్నిస్ ఆడాను. మున‌ప‌టి కంటే మెరుగ్గా బంతిని కొడుతున్న‌ట్టు అనిపించింది. అంతే.. ఆక్ష‌ణ‌మే మ‌ళ్లీ కోర్టులో అడుగుపెట్టాల‌ని డిసైడ్ అయ్యాను’ అని వోజ్నియాకి చెప్పుకొచ్చింది.

Over these past three years away from the game I got to make up for lost time with my family, I became a mother and now have two beautiful children I am so grateful for. But I still have goals I want to accomplish. I want to show my kids that you can pursue your dreams no matter… pic.twitter.com/OQatFWxQGK

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 29, 2023