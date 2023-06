June 30, 2023 / 07:30 PM IST

Lionel Messi : ఫుట్‌బాల్ దిగ్గ‌జాల్లో ఒక‌డైన‌ లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఈ ఏడాది ‘చాంపియ‌న్స్ లీగ్ గోల్ ఆఫ్ ది సీజ‌న్’ (Champions League goal of the season award)అవార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. రియ‌ల్ మాడ్రిడ్ ఆట‌గాడు వినిసియ‌స్ జూనియ‌ర్(Vinicius Jr), ఎర్లింగ్ హాలాండ్‌(Erling Haaland)ల‌ను వెన‌క్కి నెట్టి మ‌రీ మెస్సీ ఈ అవార్డు ద‌క్కించుకున్నాడు. పీఎస్‌జీ(PSG) క్ల‌బ్ త‌ర‌ఫున ఆడిన స‌మ‌యంలో బెన్‌ఫికా(Benfica) జ‌ట్టుపై చేసిన గోల్ అత‌డికి ఈ అవార్డు తెచ్చిపెట్టింది. ఆ మ్యాచ్‌లో మెస్సీ ఎడ‌మ కాలితో బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపాడు.

మెస్సీ వ‌చ్చే సీజ‌న్‌లో కొత్త క్ల‌బ్‌కు ఆడ‌నున్నాడు. పీఎస్‌జీతో రెండేళ్ల కాంట్రాక్టు ముగియ‌డంతో అత‌ను ఈమ‌ధ్యే అమెరికాకు చెందిన ఇంట‌ర్ మియామి(Inter Miami) క్ల‌బ్‌కు మారాడు. అత‌డిని ద‌క్కించుకునేందుకు బార్సిలోనా(Barcelona), సౌదీ అరేబియాకు చెందిన అల్ హిలాల్(Al Hilal) ప్ర‌య‌త్నించాను.

The Goal of the Tournament results are in… 🥁

Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023