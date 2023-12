December 18, 2023 / 12:30 PM IST

Premier League : లండ‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(Premier League)లో ఊహించ‌ని సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. మైదానంలో ఫుట్‌బాల్ ఆడుతూనే ల్యూట‌న్ టౌన్ ఫుట్‌బాల్ క్ల‌బ్‌(Luton Town FC) జ‌ట్టు కెప్టెన్ టామ్ లాక్‌య‌ర్(Tom Lockyer) మైదానంలో కుప్ప‌కూలిపోయాడు. డిసెంబ‌ర్ 16 శ‌నివారం బౌర్నెమౌత్(Bournmouth) జ‌ట్టుతో మ్యాచ్‌లో ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది.

ఆట ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగుతున్న స‌మ‌యంలో హ‌ఠాత్తుగా 29 ఏండ్ల‌ లాక్‌య‌ర్‌కు చాతిలో నొప్పి మొద‌లైంది. గుండె కొట్టుకోవ‌డం ఆగిపోవ‌డం(Cardiac Arrest)తో అత‌డు ఉన్న‌చోట‌నే మైదానంలో కూల‌బ‌డిపోయాడు. అత‌డ‌లా ప‌డిపోవ‌డం గ‌మ‌నించిన తోటి ఆట‌గాళ్లు ఒక్క‌సారిగా షాక‌య్యారు. ఆ వెంట‌నే అప్ర‌మ‌త్త‌మై గ్రౌండ్ సిబ్బందిని పిలిచారు. వాళ్లు లాయ్‌క‌ర్‌ను గ‌బాగ‌బా స్ట్రెచ‌ర్ మీద తీసుకెళ్లారు.

మైదానంలోనే లాక్‌య‌ర్‌కు అత్య‌వ‌స‌ర చికిత్స అందిస్తున్న దృశ్యం

స్టేడియంలో అందుబాటులో ఉన్న‌ వైద్య సిబ్బంది అత‌డికి అత్య‌వ‌స‌ర చికిత్స అందించి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఆట మొద‌లైన 65వ నిమిషంలో లాక్‌య‌ర్ గుండె ఆగిపోయింది. అప్ప‌టికీ ఇరుజ‌ట్ల స్కోర్ 1-1తో స‌మంగా ఉంది. అయితే.. లాక్‌య‌ర్ ఉన్న‌ట్టుండి ఆస్ప‌త్రి పాల‌వ్వ‌డంతో రిఫ‌రీలు మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.

He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx

