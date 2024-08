August 5, 2024 / 08:01 PM IST

Paris Olympics 2024 : పారిస్ ఒలింపిక్స్ సెమీఫైన‌ల్‌కు ముందు భార‌త హాకీ జ‌ట్టుకు పెద్ద షాక్. స్టార్ డిఫెండ‌ర్ అమిత్ రోహిదాస్(Amit Rohidas)పై నిషేధాన్ని స‌వాల్ చేస్తూ హాకీ ఇండియా(Hockey India) చేసిన అప్పీల్‌ను అంత‌ర్జాతీయ హాకీ స‌మాఖ్య (FIH) కొట్టేసింది.

‘ఆగ‌స్టు 4న‌ బ్రిట‌న్‌తో జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో రోహిదాస్ ఎఫ్ఐహెచ్ నియ‌మ నిబంధ‌ల‌ను ఉల్లంఘించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో రోహిదాస్ తీరును గ‌మ‌నించాక‌ హాకీ ఇండియా అప్పీల్‌ను తిర‌స్క‌రించాం. అత‌డు సెమీ ఫైన‌ల్లో ఆడ‌డు’ అని ఎఫ్ఐహెచ్ వెల్ల‌డించింది.

“Boys gave their all today, we deserve to be in the place we are. Maybe it’s all written” exclaims an ecstatic Men’s team coach, Craig Fulton after yesterday’s win against Great Britain in the Quarterfinals.

Next up for Team India🇮🇳 a Semi-Final test against Germany🇩🇪 tomorrow.… pic.twitter.com/CvBzXHcOzG

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 5, 2024