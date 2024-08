August 5, 2024 / 07:30 PM IST

Paris Olympics 2024 : పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త ష‌ట్ల‌ర్ ల‌క్ష్య సేన్(Lakshya Sen) చ‌రిత్రకు అడుగు దూరంలో ఆగిపోయాడు. విశ్వ క్రీడల్లో తొలి కాంస్యం గెలుస్తాడ‌నుకుంటే ఈ యువ ఆట‌గాడు ఊహించని రీతిలో ఓడాడు. కాంస్య ప‌త‌క పోరులో మలేషియా షట్ల‌ర్ లీ జిల్ జియా(Lee Zil Jia) చేతిలో ఓడి కోట్లాదిమందిని నిరాశ‌ప‌రిచాడు.

ఇక రెజ్లింగ్ పోటీల్లో నిషా ద‌హియా (Nisha Dahiya) క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. 68 కిలోల విభాగంలో టెటియ‌న రిజ్కో(ఉక్రెయిన్)ను 6-4తో ఓడించిన ఈ యువ‌కెర‌టం ప‌త‌కం వేట‌లో అడుగుముందుకు వేసింది.

నిషా ద‌హియా

సోమ‌వారం జ‌రిగిన కంచు పోరులో ల‌క్ష్య సేన్ అల‌వోక‌గా తొలి సెట్‌ను గెలిచాడు. ఆ త‌ర్వాత వెన‌క‌బ‌డి 21-13, 16-21, 11-21తో ప‌రాజ‌యం పాలై భార‌మైన గుండెతో కోర్టును వీడాడు.రెండో సెట్‌లో లీ నుంచి భార‌త స్టార్‌కు ఊహించ‌ని ప్ర‌తిఘ‌ట‌న ఎదురైంది. అయితే త‌న మార్క్ షాట్లతో చెల‌రేగి ఆధిక్యాన్ని త‌గ్గించాడు. కానీ, మ‌లేషియా ష‌ట్ల‌ర్ 21-16తో రెండో సెట్ గెలుపొందాడు.

PROUD OF YOU LAKSHYA 👏

The journey till here wasn’t easy at all. Lakshya’s determination has taken him so far. Some very good wins against seeded opponents to be proud of and lots of positives to take from #Paris2024!

📸: @badmintonphoto#IndiaAtParis24#Badminton pic.twitter.com/2xExEIaCWL

— BAI Media (@BAI_Media) August 5, 2024