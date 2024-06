June 17, 2024 / 09:42 PM IST

Sahil Chauhan : అంత‌ర్జాతీయంగా టీ20ల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ న‌మోదైంది. కేవ‌లం 27 బంతుల్లోనే మూడంకెల స్కోర్ కొట్టేశాడు. అలాగ‌నీ పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో స్టార్ ఆట‌గాడు ఎవ‌రో ఒక‌రు ఈ మెరుపు శ‌త‌క‌వీరుడు అయి ఉంటారు అనుకుంటే పొర‌బ‌డిన‌ట్టే. ఈ రికార్డు శ‌త‌కం బాదింది ఎవ‌రంటే ప‌సికూన ఎస్తోనియా(Estonia) జ‌ట్టు క్రికెట‌ర్. పేరు.. స‌హిల్ చౌహ‌న్ (Sahil Chauhan).

స‌హిల్ విధ్వంసంతో న‌మీబియా హిట్ట‌ర్ పేరిట ఉన్న రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్ర‌వ‌రిలో జాన్ నికొల్ లొఫ్టీ (Jan Nicol Loftie) నేపాల్‌పై 33 బంతుల్లోనే వంద కొట్టేసి రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అయితే.. టీ20ల్లో అసాధ్య‌మ‌న్న‌దే లేద‌ని నిరూపిస్తూ.. నాలుగు నెల‌ల వ్య‌వ‌ధిలోనే ఆ రికార్డును స‌హిల్ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టేశాడు.

🤩 Fastest Men’s T20I hundred

🔥 Most sixes in a Men’s T20I knock

Estonia’s Sahil Chauhan shattered a few records during his innings against Cyprus 💥

Read on ➡️ https://t.co/31502UVMXw pic.twitter.com/Yry1p39eRO

— ICC (@ICC) June 17, 2024