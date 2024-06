Pushpa 2 The Rule | సెంటిమెంట్‌ రిపీట్‌.. అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప ది రూల్‌ కొత్త విడుదల తేదీ ఇదే

June 17, 2024 / 08:58 PM IST

Pushpa 2 The Rule | ఐకాన్ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్ (Sukumar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న సీక్వెల్‌లో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. కొన్ని రోజులుగా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న పుకార్లే నిజమయ్యాయి. పుష్ప ది రూల్‌ ముందుగా నిర్ణయించిన ఆగస్టు 15న విడుదల కావడం లేదు. ఈ మూవీ కూడా పాత సెంటిమెంట్‌ను కొనసాగిస్తూ..మళ్లీ డిసెంబర్‌ నెలలోనే విడుదల కానుంది.

పుష్ప ది రూల్‌ను 2024 డిసెంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్నట్టు తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ లాంఛ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్‌లో కత్తి పట్టుకుని ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నాడు బన్నీ. 2021 డిసెంబర్ 17న విడుదలైన పుష్ప ది రైజ్‌ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డు వసూళ్లు రాబట్టింది. మరి సీక్వెల్ కూడా ఇదే లైన్‌లో వెళ్తుందా.. అనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తు్న్నాడు. ఇప్పటికే మ్యూజిక్‌ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా లాంఛ్ చేసిన పుష్ప పుష్ప సాంగ్ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది.

మరోవైపు రెండో సాంగ్‌ సూసేకి (Sooseki) తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ భాషల్లో నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ.. ఇటీవలే యూట్యూబ్‌లో 100 మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌, 1.67 మిలియన్లకుపైగా లైక్స్‌తో నంబర్‌ వన్‌ స్థానంలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. పుష్ప ది రూల్‌లో ఫహద్‌ ఫాసిల్, జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

We intend to give you the best 🔥

The wait increases for a memorable experience on the big screens.#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 6th DECEMBER 2024 💥💥

His rule will be phenomenal. His rule will be unprecedented ❤️‍🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku… pic.twitter.com/EKMNaYOU5e

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 17, 2024