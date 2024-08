August 29, 2024 / 10:02 PM IST

ENGs SL : సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ అంటే చాలు ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించే ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(Joe Root) శ‌త‌క గ‌ర్జ‌న చేశాడు. త‌న‌కెంతో ఇష్ట‌మైన లార్డ్స్ స్టేడియంలో శ్రీ‌లంక(Srilanka) బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ 33వ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. త‌ద్వారా ఇంగ్లండ్ త‌ర‌ఫున అత్య‌ధిక శ‌త‌కాలు బాదిన రెండో బ్యాట‌ర్‌గా రూట్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. మాజీ కెప్టెన్ అలిస్ట‌ర్ కుక్ పేరిట ఉన్న ఆల్‌టైమ్ రికార్డును స‌మం చేశాడు. ఓవైపు స‌హ‌చ‌రులు పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌డుతున్నా.. ప‌ట్టుద‌ల వీడ‌కుండా ఆడుతున్న రూట్ డ్రింక్స్ బ్రేక్ స‌మ‌యానికి రూట్ 128 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

ఫ్యాబ్ – 4 లో ఒక‌డైన రూట్ త‌న‌లో ప‌రుగుల ఆక‌లి త‌గ్గ‌లేద‌ని నిరూపించాడు. శ్రీ‌లంక‌తో సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగున‌త్న రెండో టెస్టు తొలి రోజే అత‌డు మూడంకెల స్కోర్ బాదేశాడు. ల‌హిరు కుమార బౌలింగ్‌లో బౌండరీతో రూట్ టెస్టు కెరీర్‌లో 33వ సెంచ‌రీ నమోదు చేశాడు. దాంతో, 32 సెంచ‌రీల‌తో ఉన్న‌ స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith), కేన్ విలియ‌మ్స‌న్‌(Kane Williamson)ల‌ను రూట్ దాటేశాడు.

Joe Root goes level with Alastair Cook on 33 Test hundreds 🤝 #ENGvSL pic.twitter.com/e0PrNuQLkS

