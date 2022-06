June 12, 2022 / 03:47 PM IST

ఇంగ్లాండ్ వెటరన్ బౌలర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ కు చెందిన పబ్ లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈస్ట్ మిడ్లాండ్స్ లోని అప్పర్ బ్రాటన్ గ్రామంలో ఉన్న ‘ది టాప్ అండ్ రన్’ పబ్ లో శనివారం తెల్లవారుజామున అగ్రిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనపై బ్రాడ్ తో పాటు ఈ పబ్ సహా యజమానిగా ఉన్న హ్యారీ గర్నీ లు విచారం వ్యక్తం చేశారు. బ్రాడ్ ప్రస్తుతం ట్రెంట్ బ్రిడ్జిలో ఇంగ్లాండ్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆడుతున్నాడు.

2016 లో నాటింగ్హామ్షైర్ కు చెందిన ఆటగాడు హ్యారీ గర్నీతో కలిసి బ్రాడ్ ఈ పబ్ ను ప్రారంభించాడు. అప్పర్ బ్రాటన్ అనే గ్రామంలో గల ఈ పబ్ స్థానికంగా పేరుగాంచింది. అయితే శనివారం తెల్లవారుజామున (3.22 గంటలకు) ఈ పబ్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగి.. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. వీటిని అదుపు చేసేందుకు దాదాపు 8 అగ్నిమాపక యంత్రాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. రెండుగంటల పాటు కష్టపడితే మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి.

అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తి నష్టం తప్ప ప్రాణనష్టం లేదని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో పబ్ లో ఎవరూ లేరని తెలుస్తున్నది. పబ్ లోని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మాత్రం బాగా డ్యామేజ్ అయిందని.. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఫైర్ సేఫ్టీవాళ్లు స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని పబ్ ఓనర్లలో ఒకరైన హ్యారీ తెలిపాడు. ఈ ఘటనకు గల కారణాల గురించి విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పాడు. ఘటన వల్ల ఇబ్బందులకు గురైన గ్రామస్తులకు హ్యారీతో పాటు బ్రాడ్ లు క్షమాపణలు చెప్పారు.

ఇదే విషయమై స్టువర్ట్ బ్రాడ్ స్పందిస్తూ.. ‘మీకు కలిగిన అంతరాయానికి చింతిస్తున్నా. నా ఆలోచనలన్నీ మా స్టాఫ్ గురించే ఉన్నాయి. ఇలా జరిగినందుకు బాధగా ఉంది. కానీ మేం త్వరలోనే తేరుకుంటాం..’ అని ట్వీట్ చేశాడు.

Support & sorry for the disruption.

Thinking of our awesome staff today, every single person there has created a special pub for the community. It hurts right now but we will come out the other side @gurneyhf @AvrilGurney pic.twitter.com/vEgFPby1zI

— Stuart Broad (@StuartBroad8) June 11, 2022