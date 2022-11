November 22, 2022 / 01:29 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: ఇంగ్లండ్‌కు భారీ టార్గెట్ ఇచ్చింది ఆస్ట్రేలియా. మెల్‌బోర్న్‌లో జ‌రిగిన మూడ‌వ వ‌న్డేలో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 355 ర‌న్స్ చేసింది. టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. అయితే ఆసీస్ ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్‌, డేవిడ్ వార్న‌ర్‌లు చెల‌రేగి ఆడారు. ఆ ఇద్ద‌రూ సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశారు. ట్రావిస్ హెడ్ 152, వార్న‌ర్ 106 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యారు. హెడ్‌కు వ‌న్డేల్లో ఇది మూడ‌వ సెంచ‌రీ కాగా, వార్న‌ర్‌కు ఇది 19వ సెంచ‌రీ. ఆ ఇద్ద‌రూ తొలి వికెట్‌కు 269 ర‌న్స్ జోడించారు. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో స్మిత్ 21, మార్ష్ 30 ర‌న్స్ చేశారు. మ‌ధ్య‌మ‌ధ్య‌లో వ‌ర్షం వ‌ల్ల మ్యాచ్‌ను నిలిపివేయ‌డంతో ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్‌ను 48 ఓవ‌ర్ల‌కు కుదించారు. కానీ డ‌క‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప్ర‌కారం గెలుపు కోసం ఇంగ్లండ్ 364 ర‌న్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

