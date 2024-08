August 13, 2024 / 06:57 PM IST

Graham Thorpe : ఇంగ్లండ్ మాజీ క్రికెట‌ర్ గ్రాహ‌మ్ థోర్ఫ్(Graham Thorpe) మృతిపై అనుమానాలు త‌లెత్తుతున్నాయి. కొంద‌రేమో ఆయ‌న‌ది స‌హ‌జ‌మ‌ర‌ణం చెప్ప‌గా.. కాదు కాదు ఆత్మ‌హ‌త్య (Suicide) చేసుకున్నాడ‌ని ఆయ‌న భార్య అమంద (Amanda) షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. తాజాగా న్యాయ‌ విచార‌ణ‌లో థోర్ప్ గురించిన ఓ సంచ‌ల‌న విష‌యం వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. ఆయ‌న ఓ రైలు ప్ర‌మాదంలో క‌న్నుమూశాడ‌ని బ్రిట‌న్ మీడియాకు కోర్టు తెలిపింది. దాంతో, అంద‌రూ షాక్ అవుతున్నారు.

”స‌ర్రేలో థోర్ప్ ఒక రైలు ప్ర‌మాదంలో ప్రాణాలు విడిచాడు. ఎషెర్ రైల్వే స్టేష‌న్‌ (Esher Railway Station)లో ఆయ‌న‌ను రైలు ఢీకొట్టింది. దాంతో, ఆయ‌న అక్క‌డే మృతి చెందాడు’ అని మంగ‌ళ‌వారం స‌ర్రేలోని కార్న‌ర్స్ కోర్టు వెల్ల‌డించింది. ఇక బ్రిట‌న్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ పోలీస్ అధికారి ఒక‌రు మాట్లాడుతూ .. ‘మాకు ఎషెర్ రైల్వే స్టేష‌న్ నుంచి ఆగస్టు 4 ఉద‌యం 8:26 గంట‌ల‌కు ఓ ఫోన్ వ‌చ్చింది.

BREAKING: Former England cricketer Graham Thorpe died after being struck by a train at a railway station in Surrey, the opening of an inquest into his death has heard.

