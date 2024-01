Ellyse Perry: మహిళల క్రికెట్‌ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత దక్కించుకోబోతున్న ఆసీస్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌

January 6, 2024 / 07:53 PM IST

Ellyse Perry: ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు ఆల్‌ రౌండర్‌ ఎలీస్‌ పెర్రీ అరుదైన ఘనతను దక్కించుకోబోతున్నది. ఆదివారం భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా మధ్య నవీ ముంబైలోని డాక్టర్‌ డీవై పాటిల్‌ స్టేడియం వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న రెండో టీ20 పెర్రీ ఇంటర్నేషనల్‌ కెరీర్‌లో 300వ మ్యాచ్‌. మహిళల క్రికెట్‌ చరిత్రలో 300 ప్లస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడినవారిలో ఇప్పటివరకూ ముగ్గురు క్రికెట్లు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆదివారం మ్యాచ్‌తో పెర్రీ వాళ్ల సరసన చేరనుంది. అదీగాక ఆస్ట్రేలియా తరఫున 300 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన తొలి మహిళా క్రికెటర్‌గా ఆమె చరిత్ర సృష్టించనుంది.

ఉమెన్స్‌ క్రికెట్‌లో 300 ప్లస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడిన వారిలో భారత్‌ నుంచి మాజీ సారథి మిథాలీ రాజ్‌ (333), ఇంగ్లండ్‌ దిగ్గజం చార్లెట్‌ ఎడ్వర్డ్స్‌ (309), కివీస్‌ మాజీ బ్యాటర్‌ సూజీ బేట్స్‌ (309)లు మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. తాజాగా ఈ జాబితాలో పెర్రీ కూడా చేరనుంది. 2007లో క్రికెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన పెర్రీ తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో 12 టెస్టులు, 141 వన్డేలు, 146 టీ20లు ఆడింది.

Australian great Ellyse Perry is not after a career milestone.

Says she will play as long as she can contribute to the team.#CricketTwitter #INDvAUS Source: AAP pic.twitter.com/BjzFHPUVXC

