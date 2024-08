August 18, 2024 / 08:18 AM IST

IPL – ECB : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ఎంత పాపుల‌రో తెలిసిందే. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా టీ20 లీగ్స్‌కు బీజం వేసిన ఐపీఎల్ (IPL) విజ‌యవంతంగా సాగుతోంది. అంతేనా.. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలు భార‌త్‌కే ప‌రిమితం కాకుండా ప‌లు దేశాల లీగ్స్‌లోనూ ఆధిప‌త్యం చెలాయిస్తున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు (England Cricket Board) ఐపీఎల్ జ‌ట్ల‌కు బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చింది.

‘ది హండ్రెడ్ లీగ్‌’ (The Hundred League)లో షేర్లు కొంటే చాలు జ‌ట్ల పేర్ల‌ను మార్చుకోవచ్చని ఈసీబీ తెలిపింది. ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌కు ఐపీఎల్ బ్రాండ్ అంబాసిడ‌ర్ అయింది. అందుక‌ని ఐపీఎల్ జ‌ట్ల పేరుతో త‌మ హండ్రెడ్ లీగ్‌కు మ‌రింత గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ సిద్దమైంది.

The England Cricket Board likely to allow IPL owners to rename the The Hundred teams if they buy stakes.

– TOI

One thing is sure indian franchise owners rule franchise Cricket all over the world.

— CRICKET STATS (@fantasy1Cricket) August 17, 2024