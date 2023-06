June 2, 2023 / 09:11 PM IST

ENG vs IRE : ఐర్లాండ్‌తో లార్డ్స్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో ఇంగ్లండ్ ప‌ట్టు బిగిస్తోంది. సొంత గడ్డ‌పై బ్యాట‌ర్ల దంచి కొట్టడంతో విజ‌యం సాధించే దిశ‌గా ప‌య‌నిస్తోంది. ఓలీ పోప్(205 : 208 బంతుల్లో 22 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) డబుల్ సెంచ‌రీ, ఓపెన‌ర్ బెన్ డ‌కెట్(182 : 178 బంతుల్లో 24 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) శ‌త‌కంతో చెల‌రేగ‌డంతో ఆ జ‌ట్టు భారీ స్కోర్ చేసింది. 524-4 వ‌ద్ద ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసింది. దాంతో, ఇంగ్లండ్‌కు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 352 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

బెన్ డ‌కెట్ (182) సెంచ‌రీ అభివాదం