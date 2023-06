June 2, 2023 / 08:17 PM IST

Suryakumar Yadav : భార‌త క్రికెట్‌లో సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ఒక సంచ‌ల‌నం. ఐపీఎల్‌(IPL)లో క‌ళ్లు చెదిరే బ్యాటింగ్‌తో టీమిండియాకు ఎంపికైన అత‌డు టీ20ల్లో త‌న ముద్ర వేశాడు. ఇప్పుడు టెస్టు ఫార్మాట్‌లోనూ స‌త్తా చాటేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాడు. ప్రపంచ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్‌(WTC Final 2023)కు స్టాండ్ బై ప్లేయ‌ర్‌గా సెల‌క్ట్ అయిన సూర్య ప్ర‌స్తుతం ఇంగ్లండ్‌లో ఉన్నాడు. క్రీజులోకి వ‌చ్చీ రావ‌డంతోనే బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డే సూర్య‌తో బీసీసీఐ ర్యాపిడ్ ఫైర్ వీడియో చేసింది. అందులో ‘స్కై’ ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు. స్కై పేరెలా వ‌చ్చింది? ఫేవ‌రెట్ స్టేడియం?.. ఇష్ట‌మైన స‌హ‌చ‌రుడు? వంటి ప్ర‌శ్న‌ల‌కు ఈ టీ20 స్టార్ స‌మాధానం ఏం చెప్పాడంటే..?

1. స్కై పేరెలా వ‌చ్చింది?

సూర్య : ఐపీఎల్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఫ్రాంచైజీకి ఆడుతున్న రోజుల్లో ‘స్కై'(SKY) అనే పేరొచ్చింది. 2014, 205 సీజ‌న్‌లో కెప్టెన్ గౌతం గంభీర్ నా పేరు పల‌క‌డానికి పెద్ద‌గా ఉంద‌ని చెప్పి షార్ట్‌గా స్కై అని పిలిచేవాడు. ఆ రోజు నుంచి అదే పేరు స్థిరప‌డిపోయింది.

2. ఇంగ్లండ్‌లో ఫేవ‌రెట్ స్టేడియం?

సూర్య‌ : లార్డ్స్‌. ఈ స్టేడియానికో ఎంతో చ‌రిత్ర ఉంది.

3. ఇంగ్లండ్‌లో ఫేవ‌రెట్ సిటీ?

సూర్య‌ : లండ‌న్

4. ఇష్ట‌మైన లండ‌న్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్

సూర్య‌ : గుడ్లు, ఉడికించిన బీన్స్‌, బిస్కెట్లు.

