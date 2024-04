April 11, 2024 / 06:20 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో కీల‌క మ్యాచ్‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. ఈ ఎడిష‌న్‌లో ఎట్ట‌కేల‌కు బోణీ కొట్టిన‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians).. హ్యాట్రిక్ ఓట‌ములు చ‌విచూసిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) అమీతుమీకి సిద్ద‌మ‌వుతున్నాయి. వ‌రుస ప‌రాజ‌యాల త‌ర్వాత గెలుపు బాట ప‌ట్టిన ముంబై ఫుల్ జోష్‌లో ఉండ‌గా.. ఇక‌పై ప్ర‌తి మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే త‌ప్ప‌ ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో చోటు ద‌క్క‌ని ప‌రిస్థితి ఆర్సీబీది.

దాంతో, ఈ మ్యాచ్‌ను రెండుజ‌ట్లు ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌కంగా తీసుకోనున్నాయి. అయితే.. సొంత మైదానమైన వాంఖ‌డేలో వేదిక కావ‌డం ముంబైకి ప్ల‌స్ పాయింట్ కానుంది. గ‌త మ్యాచ్‌లో ఇక్క‌డే హార్దిక్ పాండ్యా(Hardhik Pandya) సేన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై 233 ప‌రుగులు బాదేసి ఖాతా తెరిచింది. గ‌త రికార్డులు చూసినా కూడా ఆర్సీబీపై ముంబై జ‌ట్టుదే పైచేయిగా ఉంది.

ఈ మెగా టోర్నీలో ముంబై, ఆర్సీబీలు 32 సార్లు త‌ల‌పడ్డాయి. ముంబై 18 విజ‌యాలు సాధించ‌గా.. బెంగ‌ళూరు 14 మ్యాచుల్లో గెలిచి 18 సార్లు ఓట‌మి చ‌విచూసింది. అయితే.. ఇరుజ‌ట్ల‌లో అత్య‌ధిక స్కోర్ కొట్టింది మాత్రం ఆర్సీబీనే. బెంగ‌ళూరు జ‌ట్టు 235 ప‌రుగులు చేయ‌గా.. ముంబై మాత్రం ప్ర‌త్య‌ర్థిపై 213 ర‌న్స్‌తో చేసింది. హిట్ట‌ర్ల‌తో నిండిన ఈ రెండు జ‌ట్ల‌లో అత్య‌ల్ప స్కోర్లు న‌మోద‌య్యాయి.

A mammoth contest takes place tonight in Mumbai 🍿

The Mumbai Indians 💙 take 🔛 Royal Challengers Bengaluru ❤️ at the Wankhede Stadium!

Which team are you rooting for?

⏰ 7:30 PM IST

💻 https://t.co/4n69KTSZN3

📱 Official IPL App#TATAIPL | #MIvRCB pic.twitter.com/7UdvjXiUSd

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2024