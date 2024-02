February 8, 2024 / 04:30 PM IST

Indian Wells Masters : స్టార్ టెన్నిస్ ఆట‌గాళ్లు నొవాక్ జ‌కోవిచ్(Novak Djokovic), ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌(Rafeal Nadal)లు మెగా టోర్నీకి సిద్ద‌మ‌వుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో టైటిల్ పోరుకు ముందే ఇంటిదారి ప‌ట్టిన ఈ ఇద్ద‌రూ ఇండియ‌న్ వెల్స్ మాస్ట‌ర్స్ టోర్న‌మెంట్‌లో బ‌రిలోకి దిగనున్నారు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ విజేత జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్(Jannik Sinner), యువ‌కెరటం కార్లోస్ అల్క‌రాజ్‌లు వీళ్ల‌కు గ‌ట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

మ‌హిళల విభాగంలో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ చాంపియ‌న్ అరినా సబ‌లెంక‌(Aryna Sabalenka), ఇగా స్వియ‌టెక్‌ (Iga Sweatek)లు ఫేవ‌రెట్లుగా పోటీ ప‌డ‌నున్నారు. ఇండియ‌న్ వెల్స్ టోర్నీ మార్చి 3 నుంచి 17వ తేదీ వ‌ర‌కు క్యాలిఫోర్నియాలో జ‌రుగ‌నుంది.

