January 23, 2024 / 04:18 PM IST

Australian Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌(Novak Djokovic)కు ఎదురన్న‌దే లేకుండా పోయింది. మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్స్‌లో టేల‌ర్ ఫ్రిట్జ్‌(Taylor Fritz)ను చిత్తుగా ఓడించిన జ‌కో.. 11వ సారి సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లాడు. అమెరికా టీనేజ‌ర్‌ కొకో గాఫ్(Coco Gauff) మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో సెమీ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. 7-6(6), 6-7(3), 6-2తో మర్టా కొస్త్యుక్‌(Marta Kostyuk)ను మ‌ట్టికరిపించింది. ఆమెకు ఇది తొలి ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ సెమీస్ కావ‌డం విశేషం.

జ‌కోవిచ్, టేల‌ర్‌లు తొలి సెట్ నుంచి హోరీహోరీగా త‌ల‌ప‌డ్డారు. మొద‌టి రౌండ్‌లో టేల‌ర్ మూడు బ్రేక్ పాయింట్లు కాపాడుకున్నాడు. అయిన‌ప్ప‌టికీ జ‌కో తొలి సెట్ గెలుచుకోగా.. రెండో సెట్‌లో టేల‌ర్ పైచేయి సాధించాడు.

Through to an 11th #AusOpen Semi-Final. We’ll let you run the numbers, but the 10x champion’s strike rate from here is pretty good!@djokernole proves too strong for a gallant Taylor Fritz 7-6(3) 4-6 6-2 6-3@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/Abr5xArz0p

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024