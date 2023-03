March 17, 2023 / 05:54 PM IST

Delhi Capitals – Satya Nadellla : ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా టీ20 లీగ్‌ల‌కు ఆద‌ర‌ణ పెరుగుతోంది. ఇప్ప‌టికే ప‌లు దేశాలు సొంతంగా పొట్టి క్రికెట్ లీగ్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్), బిగ్‌బాష్ లీగ్ (బీబీఎల్), ద‌క్షిణాఫ్రికా లీగ్ వంటివి ముఖ్య‌మైన‌వి. అగ్ర‌రాజ్యం అమెరికాలో కూడా త్వ‌ర‌లోనే పొట్టి క్రికెట్ సంద‌డి మొద‌లు కానుంది. అవును.. అమెరికాలో ఈ ఏడాది జూలైలో మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్ షురూ అవనుంది. అక్క‌డ క్రికెట్‌కు ఆద‌ర‌ణ తేవ‌డం కోసం ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ఫ్రాంఛైజీ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ సిద్ధ‌మ‌వుతోంది.

అందుకోసం మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ స‌త్య నాదెళ్ల టీమ్ సీట‌ల్ అర్కాస్‌తో క‌లిసి ప‌నిచేయ‌నున్న‌ట్టు ఆ జట్టు యాజ‌మాన్యం వెల్ల‌డించింది. ఫ్రాంఛైజీ పేరులో అర్కాస్‌.. అన‌గా ఒక కిల్ల‌ర్ వేల్ (తిమింగ‌లం). ఇది సీట‌ల్ స‌ముద్రంలో క‌నిపిస్తుంది.

‘ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఆరుసార్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరింది. 2021లో ఫైన‌ల్లో ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచింది. అందుక‌ని ఆ జ‌ట్టుతో జ‌ట్టు కట్టేందుకు మేము ఆస‌క్తి చూపించాం’ అని స‌త్య నాదెళ్ల వెల్ల‌డించాడు. ‘మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్‌లో సీటల్ అర్కాస్ ఫ్రాంఛైజీతో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్, జీఎంఆర్ గ్రూప్ క‌లిసి ప‌నిచేయ‌నున్నాయి. సీట‌ల్ అర్కాస్‌ను ప్ర‌పంచ స్థాయి జ‌ట్టుగా తీర్దిదిద్దేందుకు తోడ్ప‌డ‌నున్నాయి’ అని మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్ ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

‘ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రికెట్ మ‌రింత‌గా వృద్ధి చెంద‌డానికి అమెరికా ఒక కొత్త వేదిక అవుతుంద‌ని న‌మ్ముతున్నాం. జీఎంఆర్ స్పోర్ట్స్‌ను ఫ‌సిఫిక్ వాయువ్య ప్రాంతంలో విస్త‌రించేందుకు, సీట‌ల్ అర్కాస్‌ను చాంపియ‌న్ టీమ్‌గా త‌యారుచేసేందుకు ఇదో చ‌క్క‌ని అవ‌కాశం’ అని ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ స‌హ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు, జీఎంఆర్ సీఈఓ కిర‌ణ్ కుమార్ గ్రంథి తెలిపాడు. ఐపీఎల్‌లో విజ‌య‌వంత‌మైన‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ జ‌ట్టు కూడా ఈ లీగ్‌లో భాగం అవుతున్నాయి. లాస్ ఏంజెల్స్ ఫ్రాంఛైజీతో క‌లిసి పని చేస్తున్న‌ట్టు కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించింది.

Exciting high-performance partner news for the @MLCSeattleOrcas 🐋🤝🐯

Delhi Capitals’ co-owner GMR Group will partner with Seattle Orcas to help build and operate a world class cricket team for #MLC2023 🎉#BuildAmericanCricket pic.twitter.com/ajAdqG7rgr

— Major League Cricket (@MLCricket) March 16, 2023