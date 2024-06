June 28, 2024 / 07:10 PM IST

T20 World Cup History : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌కప్ తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో చాంపియ‌న్ ఎవ‌రో రేప‌టితో తేలిపోనుంది. టోర్నీలో అజేయంగా ఉన్న భార‌త్ (India), దక్షిణాఫ్రికాలు బార్బ‌డోస్ వేదిక‌గా టైటిల్ స‌మ‌రానికి సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. సెమీస్‌లో రెండు సార్లు చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్‌ (England)ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా తొలిసారి ఫైన‌లిస్ట్ స‌ఫారీలకు చెక్ పెట్టాల‌ని అనుకుంటోంది. ఇక టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ చ‌రిత్ర విష‌యానికొస్తే.. ఆరంభ సీజ‌న్ నుంచి విజేత‌గా నిలిచిన జ‌ట్టుకు ‘డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్'(Defending Champion) ట్యాగ్ అచ్చిరాలేద‌నే చెప్పాలి.

అవును.. 2007 నుంచి 2024 వ‌ర‌కూ జ‌రిగింద‌దే. చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించిన ప్ర‌తి జ‌ట్టు ఆ త‌ర్వాతి సీజ‌న్‌లో సెమీస్ మాత్రం దాటలేదు. తాజాగా జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ (Jos Buttler) నేతృత్వంలోని ఇంగ్లండ్ కూడా అనూహ్యంగా సెమీస్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టింది.

No team has defended their #T20WorldCup title ❌ pic.twitter.com/WhMU2KBGYH

