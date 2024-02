February 25, 2024 / 04:42 PM IST

Deepak Chahar Zomato | భారత్‌లో ప్రముఖ ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ జొమాటో (Zomato) పై టీమిండియా క్రికెటర్‌, ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ తరఫున ఆడే దీపక్‌ చాహర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాడు. భారత్‌లో కొత్త రకం మోసానికి జొమాటో తెరలేపిందని ఆరోపించాడు. తాను ఫుడ్‌ కోసం ఆర్డర్‌ చేసి అది రాకపోయినా యాప్‌లో మాత్రం డెలివరీ అయినట్టు చూపిస్తున్నదని, కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ సెంటర్‌కు కాల్‌ చేసినా వాళ్ల నుంచి అదే అబద్దం వచ్చిందని ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా తెలిపాడు. తన మాదిరిగానే ఇతరులు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైతే వాటిని తనకు చెప్పాలంటూ ట్విటర్‌ యూజర్స్‌ను కోరాడు. దీపక్‌ చేసిన ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

చాహర్‌ స్పందిస్తూ… ‘భారత్‌లో కొత్త మోసం..! జొమాటో యాప్‌ నుంచి ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేశాను. యాప్‌లోనేమో అది డెలివరీ అయినట్టు చూపిస్తోంది. కానీ నేనైతే ఇంతవరకూ రిసీవ్‌ చేసుకోలేదు. కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ సెంటర్‌కు కాల్‌ చేస్తే వాళ్లు కూడా నేను రిసీవ్‌ చేసుకున్నానని అబద్ధం చెబుతున్నారు. నాలాగే చాలా మంది ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కుంటున్నారు. జొమాటోను ట్యాగ్‌ చేసి మీ స్టోరీని షేర్‌ చేసుకోండి…’ అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

new fraud in India 😂 . Ordered food from @zomato and app shows delivered but didn’t receive anything. After calling the customer service they also said that it’s been delivered and m lying 🤥 . M sure lot of people must be facing same issues. Tag @zomato and tell your story . pic.twitter.com/PwvNTcRTTj

— Deepak chahar 🇮🇳 (@deepak_chahar9) February 24, 2024