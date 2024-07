July 11, 2024 / 08:57 PM IST

ENG vs WI : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్లు ‘బ‌జ్‌బాల్’ ఆట‌తో చెల‌రేగుతున్నారు. తొలి టెస్టులోనే వెస్టిండీస్ బౌల‌ర్ల‌కు చుక్కలు చూపిస్తూ ఏకంగా ఐదుగురు అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో కదం తొక్కారు. దాంతో, ఆతిథ్య జ‌ట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోర్ కొట్టింది. అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లోనే జేమీ స్మిత్(70) అద్భుత పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకోగా.. 371 ప‌రుగుల‌కు ఇంగ్లండ్ ఆలౌట్ అయింది.

దాంతో, బెన్ స్టోక్స్ సేన‌ 250 ప‌రుగుల ఆధిక్యంతో టీ బ్రేక్‌కు వెళ్లింది. అనంత‌రం రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టు 12 ప‌రుగులు చేసింది. మికెలె లూయిస్(7), కెప్టెన్ క్రెగ్ బ్రాత్‌వైట్(4)లు జాగ్ర‌త్త‌గా ఆడుతున్నారు. ఇంకా విండీస్ 238 ర‌న్స్ వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

We may not see a Jimmy reverse-sweep again 😢

James Anderson finishes unbeaten 0* off 0 in what may have been his final Test innings with the bat #ENGvWI pic.twitter.com/Ja5wadXIY8

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 11, 2024