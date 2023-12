December 28, 2023 / 03:41 PM IST

David Warner : ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) సొంత మైదానంలో ఆఖ‌రి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడేశాడు. మెల్‌బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌(Melbourne Cricket Ground)లో జ‌రుగుతున్న‌ బాక్సింగ్ డే టెస్టు.. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో వార్న‌ర్‌కు చివ‌రి మ్యాచ్‌. దాంతో, ఈ స్టార్ ఓపెన‌ర్ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఔటైన అనంత‌రం వార్న‌ర్ బ్యాట్ చూపిస్తూ స్టేడియంలోని అభిమానుల‌కు అభివాదం చేశాడు.

డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వెళ్తున్న ఈ దిగ్గ‌జ బ్యాట‌ర్‌ను స్టాండ్స్‌లో కూర్చున్న ఫ్యాన్స్ లేచి నిల్చొని చ‌ప్ప‌ట్లు కొడుతూ అభినందించారు. సొంత మైదాన‌మైన‌ మెల్‌బోర్న్‌లో ఈ లెఫ్ట్‌హ్యాండర్‌కు మంచి రికార్డే ఉంది. ఇక్క‌డ ఆడిన 18 ఇన్నింగ్స్‌లలో డేవిడ్ భాయ్ 50.66 స‌గ‌టుతో 912 ప‌రుగులు సాధించాడు.

David Warner has played his last MCG Test ✨💔#AUSvPAK pic.twitter.com/W2lFoTSktW

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 28, 2023