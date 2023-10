ODI World Cup | కర్నాటకలో పవర్‌ కట్‌.. వరల్డ్‌ కప్‌ లో భారత్‌  పరువు తీసిన కాంగ్రెస్‌

October 21, 2023 / 04:36 PM IST

ODI World Cup | కన్నడ నాట అప్రకటిత విద్యుత్‌ కోతలతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రైతులు, పరిశ్రమలతో పాటు సామాన్య జనాన్నీ ఇక్కట్లకు గురిచేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వ్యవసాయానికి నిరంతరాయంగా ఐదు గంటల కరెంట్‌ అయినా ఇవ్వండి మహాప్రభో అని స్థానిక రైతులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి ధర్నాలు, ఆందోళనకు దిగుతున్న దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్‌ నిర్వాకం వల్ల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ లో భారత్‌ పరువు గంగలో కలిసింది. బెంగళూరు లోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా పాకిస్తాన్‌ – ఆస్ట్రేలియాతో గురువారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో పవర్‌ కట్‌ కారణంగా కొద్దిసేపు డీఆర్‌ఎస్‌ (ది డిసీషన్‌ రివ్యూ సిస్టమ్‌) పనిచేయలేదు.

చిన్నస్వామి వేదికగా గురువారం మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా ఛేదనలో పాకిస్తాన్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న క్రమంలో బెంగళూరులో పవర్‌ కట్‌ అయింది. దీంతో సుమారు రెండు ఓవర్ల పాటు డీఆర్‌ఎస్‌ పనిచేయలేదు. 16 వ ఓవర్‌ కు ముందు పవర్‌ కట్‌ అవడంతో 18.1వ ఓవర్‌ వరకూ పవర్‌ లేకపోవడంతో డీఆర్‌ఎస్‌ లేకుండానే నిర్వాహకులు మ్యాచ్‌ను కంటిన్యూ చేశారు. పవర్‌ కట్‌ అయిన విషయాన్న ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు బ్యాటర్లతో పాటు ఆస్ట్రేలియా టీమ్‌ సారథికి సమాచారం అందించారు. అదృష్టం కొద్దీ పవర్‌ కట్‌ అయిన సమయంలో పాకిస్తాన్‌ వికెట్లేమీ కోల్పోలేదు.

DRS system down due to power outage.

The way Indians tweet about our economy I thought India was a 1st world country with no such issues. Or is it another PCB/ISI conspiracy 😅😅#PAKvsAUS #PAKvAUS #icccricketworldcup2023

— Mian Murad Ali (@AliMianMurad) October 20, 2023