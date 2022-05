CSK vs MI | టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న ముంబై.. చెన్నైతో మ్యాచ్

May 12, 2022 / 07:14 PM IST

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు టాస్ గెలిచింది. అనంతరం తాము ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంటున్నట్లు ముంబై కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తెలిపాడు. అలాగే తమ జట్టులో బర్త్‌డే బాయ్ కీరన్ పొలార్డ్ ఆడటం లేదని, అతని స్థానంలో స్టబ్స్ ఆడుతున్నాడని తెలిపాడు. అలాగే మురుగన్ అశ్విన్ స్థానంలో హృతిక్ షోకీన్‌ను తీసుకున్నట్లు వెల్లడించాడు. చెన్నై జట్టులో ఎలాంటి మార్పూ లేదని ధోనీ తెలిపాడు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రుతురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వే, రాబిన్ ఊతప్ప, అంబటి రాయుడు, శివమ్ దూబే, ఎంఎస్ ధోనీ (కెప్టెన్), మొయీన్ అలీ, డ్వేన్ బ్రావో, ముకేష్ చౌదరి, మహీష్ తీక్షణ, సిమర్‌జీత్ సింగ్

ముంబై ఇండియన్స్: ఇషాన్ కిషన్, రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, రమణ్‌దీప్ సింగ్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, టిమ్ డేవిడ్, డానియల్ శామ్స్, హృతిక్ షోకీన్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, రైలీ మెరెడిత్, కుమార్ కార్తికేయ

