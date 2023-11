Ben Stokes: సీఎస్కే కీలక నిర్ణయం.. బెన్ స్టోక్స్ కు గుడ్ బై..?

November 14, 2023 / 08:12 PM IST

Ben Stokes: వచ్చే నెలలో జరుగబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) వేలానికి ముందే చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (సీఎస్‌కే) కీలక నిర్ణయం తీసుకుందా..? గతేడాది ఇంగ్లండ్‌ టెస్టు జట్టు సారథి బెన్‌ స్టోక్స్‌ను ఏకంగా రూ. 16.25 కోట్ల భారీ ధరతో దక్కించుకున్న సీఎస్‌కే.. త్వరలో జరగాల్సి ఉన్న వేలానికి ముందే అతడిని వదిలించుకోనుందా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌కు ముందే రిటైర్మెంట్‌ నుంచి తిరిగొచ్చినా గాయం కారణంగా ప్రపంచకప్‌లో సగం మ్యాచ్‌లు మిస్‌ అయిన స్టోక్స్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పేందుకు సీఎస్‌కే సిద్ధమైనట్టు సమాచారం.

వన్డేలలోకి తిరిగొచ్చినా బెన్‌ స్టోక్స్‌ను మోకాలి గాయం వేధిస్తున్నది. త్వరలోనే అతడు ఎడమ మోకాలికి శస్త్రచికిత్స చేసుకోనున్నాడని తెలుస్తోంది. దీంతో అతడు మరో రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు కోలుకోవడం కష్టమేనన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. గత సీజన్‌లోనే స్టోక్స్‌.. సీఎస్‌కే తరఫున ఆడుతూ రెండు మ్యాచ్‌లలో మాత్రమే ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. బ్యాటింగ్‌లో విఫలమైన అతడు బౌలింగ్‌ కూడా వేయలేదు. ఐపీఎల్‌ – 16 ప్రారంభంలోనే గాయపడి సీజన్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అదీగాక నాకౌట్‌ దశ మొదలయ్యాకే ఇంగ్లండ్‌ ఫ్లైట్‌ ఎక్కేశాడు.

Ben Stokes set to be released by CSK. (Cricbuzz). pic.twitter.com/im2mg7mXIk

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 14, 2023