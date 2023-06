June 5, 2023 / 09:19 PM IST

MS Dhoni : ఈ మ‌ధ్యే మోకాలి స‌ర్జ‌రీ(knee surgery) చేయించుకున్న చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni ) స్వ‌రాష్ట్రానికి ప‌య‌న‌మ‌య్యాడు. స‌ర్జ‌రీ త‌ర్వాత‌ ముంబైలోనే ఉన్న‌ మ‌హీ ఈరోజు రాంచీ విమానం ఎక్కాడు. ఫ్యామిలీతో ఎయిర్‌పోర్ట్ వెళ్లిన అత‌డిని మాజీ ఆట‌గాడు మ‌హ‌మ్మ‌ద్ కైఫ్(Mohammad Kaif) కలిశాడు. త‌న క‌మారిడితో క‌లిసి ధోనీ భార్య సాక్షి, కూతురు జీవాతో క‌లిసి ఫొటో దిగాడు. ఆ ఫొటోలను కైఫ్ సోష‌ల్‌మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ఆ ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం ఇంట‌ర్నెట్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

‘ఈ రోజు మేము గొప్ప మ‌నిషిని, అత‌డి కుటుంబాన్ని క‌లిశాం. ధోనీతో ఫొటో దిగే అవ‌కాశం వ‌చ్చినందుకు నా కొడుకు క‌బీర్ చాలా సంతోషించాడు. అంతేకాదు మావాడితో ధోనీ తాను చిన్న‌ప్పుడు ఫుట్‌బాల్ ఆడేవాడిన‌ని చెప్పాడు’ అని ఆ ఫొటోలకు క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. ఈ మిస్ట‌ర్ కూల్ కెప్టెన్ సీఎస్కేను చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన విష‌యం తెలిసిందే. ఫైన‌ల్ త‌ర్వాత మోకాలి గాయం తీవ్రం కావ‌డంతో ధోనీ వెంట‌నే ముంబై వెళ్లాడు. కోకిలాబెన్ ఆస్ప‌త్రిలో రిష‌భ్ పంత్‌(Rishabh Pant)కు ఆప‌రేష‌న్ చేసిన డాక్ట‌ర్ దిన్‌షా పండివాలా(Dr. Dinshaw Pardiwala) ద‌గ్గ‌ర ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాడు.

We met the great man and his family at airport today. He was returning home after surgery. Son Kabir super happy as Dhoni told him he too, like him, played football as a kid. Get well soon, see you next season champion.@msdhoni pic.twitter.com/ZVoKjxhudu

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 5, 2023