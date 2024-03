March 23, 2024 / 11:30 PM IST

IPL 2024 SRH vs KKR : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ సీజ‌న్‌ను స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH) ఓట‌మితో ఆరంభించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌పై 4 వికెట్ల తేడాతో ఓట‌మి పాలైంది. హెన్రిచ్ క్లాసెన్(63) ఒంట‌రిపోరాటం చేసినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయాడు. చివ‌రి ఓవ‌ర్లో రెండు వికెట్లు తీసిన హ‌ర్షిత్ రానా కోల్‌క‌తాకు చిరస్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్ని అందించాడు. తొలులు ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(64 నాటౌట్ 25 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు) విధ్వంసంతో కోల్‌క‌తా భారీ స్కోర్ కొట్టింది. ఆ త‌ర్వాత బౌల‌ర్లు అద్భుతంగా రాణించి హైద‌రాబాద్ ఆట‌గాళ్ల‌పై ఒత్తిడి పెంచారు. చివ‌ర్లో క్లాసెన్, ష‌హ్‌బాజ్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడినా హైద‌రాబాద్‌కు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

క్లాసెన్, ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్‌(16)లు పోటీపోటీగా సిక్స‌ర్లు కొట్టారు. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి వేసిన 18వ ఓవ‌ర్‌లో క్లాసెన్ రెండు, ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్‌ ఒక సిక్స‌ర్ బాదాడు. దాంతో, రెండు ఓవ‌ర్లలో 39 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌య్యాయి. స్టార్క్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో క్లాసెన్ ఏకంగా మూడు సిక్స‌ర్ల‌తో హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు. ఆఖ‌రి బంతికి షహ్‌బాజ్ సిక్స‌ర్ బాదేశాడు. హ‌ర్షిత్ రానా వేసిన‌ 20వ ఓవ‌ర్ తొలి బంతిని క్లాసెన్ స్టాండ్స్‌లోకి పంపి కోల్‌క‌తా ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లాడు. హైద‌రాబాద్ విజ‌యానికి 6 ప‌రుగులు కావాల్సిన ద‌శ‌లో ష‌హ్‌బాజ్ ఔట‌య్యాడు. ఆ కాసేప‌టికే క్లాసెన్ వెనుదిరిగాడు. ఆఖ‌రి బంతికి 5 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌వ్వ‌గా.. కెప్టెన్ కమిన్స్ బౌండరీ కూడా కొట్ట‌లేక‌పోయాడు. దాంతో కోల్‌క‌తా 4 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది.

