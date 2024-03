March 23, 2024 / 09:29 PM IST

IPL 2024 SRH vs KKR : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17 వ సీజ‌న్ డ‌బుల్ హెడ‌ర్ రెండో మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(64 నాటౌట్: 25 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు) అయితే విధ్వంసమే సృష్టించాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లను ఉతికారేస్తూ ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిపించాడు. అత‌డి వీర‌బాదుడుకు ఓపెన‌ర్ ఫిలిఫ్ సాల్ట్(54)హాఫ్ సెంచ‌రీ తోడ‌వ్వ‌డంతో కోల్‌క‌తా నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 208 ర‌న్స్ కొట్టింది.

తొలి ప‌వ‌ర్ ప్లేలో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరిగారు. టి.న‌ట‌రాజ‌న్ ఒకే ఓవ‌ర్లో వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(7), కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(0)ల వికెట్లు తీసిను దెబ్బ‌కొట్టాడు. దాంతో, ప‌ర్పుల్ జెర్సీ జ‌ట్టు 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 32 ప‌రుగుల‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. మాజీ సార‌థి నితీశ్ రానా(0) సైతం నిరాశ ప‌ర‌చ‌గా.. ర‌మ‌న్‌దీప్ సింగ్(35), ఫిలిప్ సాల్ట్‌(54)లు ఇన్నింగ్స్‌ను నిర్మించారు. కానీ, 119 పరుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయిన కోల్‌క‌తా 200ల పైనే చేయ‌గ‌లిగిందంటే అందుకు ర‌స్సెల్ ఊచ‌కోతే కార‌ణం.

సొంత‌మైదానమైన ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ర‌స్సెల్ ఓ రేంజ్‌లో చెల‌రేగాడు. మ‌యాంక్ మార్కండేతో పాటు అంద‌ర్నీ చీల్చి చెండాడిన ఈ క‌రీబియ‌న్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ సిక్స‌ర్ల మీద సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. 21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. హైద‌రాబాద్‌పై అత‌డికి ఇదే తొలి అర్ద శ‌త‌కం కావ‌డం విశేషం.

