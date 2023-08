August 26, 2023 / 05:02 PM IST

England T20 Squad : న్యూజిలాండ్‌తో పొట్టి సిరీస్‌(T20 Series)కు ముందు ఇంగ్లండ్‌కు మ‌రో షాక్ త‌గిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న యువ పేస‌ర్ జోష్ టంగ్‌(Josh Tongue) గాయ‌ప‌డ్డాడు. దాంతో, టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్న అత‌ను అనూహ్యంగా టోర్నీకి దూరం కావాల్సి వ‌చ్చింది. అత‌డి స్థానంలో సెలెక్ట‌ర్లు సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ క్రిస్ జోర్డాన్(Chris Jordan)ను ఎంపిక చేశారు. ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్ మ‌ధ్య ఆగ‌స్టు 31న‌ నాలుగు టీ20ల సిరీస్ బుధ‌వారం ప్రారంభం కానుంది.

ఈ మ‌ధ్యే జోష్ సొంత గ‌డ్డ‌పై టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఐర్లాండ్‌తో ఏకైక టెస్టులో ఐదు వికెట్ల‌తో అద‌ర్స్ అనిపించాడు. ఆ త‌ర్వాత‌, ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన యాషెస్ సిరీస్‌లోనూ అద్భ‌తంగా రాణించాడు. దాంతో, 25 ఏళ్ల జోష్‌ను వైట్ బాల్ క్రికెట్ జ‌ట్టుకు ఎంపిక చేశారు.

