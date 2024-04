April 1, 2024 / 06:46 PM IST

Charlie Dean : వ‌న్డే క్రికెట్‌లో ఇంగ్లండ్ యువ స్పిన్న‌ర్ చార్లీ డీన్(Charlie Dean) చ‌రిత్ర సృష్టించింది. త‌న స్పిన్ మాయ‌తో వేగంగా 50 వికెట్లు తీసి ఆల్‌టైమ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో డీన్ ఈ మైలురాయికి చేరుకుంది. త‌న స్పిన్‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను వ‌ణికిస్తున్న ఈ యువ‌కెర‌టం 26 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే 50 వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరింది.

త‌ద్వారా ఆస్ట్రేలియా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్ లిన్ ఫుల్‌స్టోన్(Lyn Fulstone) పేరిట ఉన్న రికార్డును బ‌ద్ధ‌లు కొట్టింది. ఫుల్‌స్టోన్ 27 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ ఫీట్ సాధించింది. భార‌త స్పిన్న‌ర్ రాజేశ్వ‌రీ గైక్వాడ్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆమె 28 ఇన్నింగ్స్‌లో 50 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టింది.

వెల్లింగ్‌ట‌న్‌లో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో ఇంగ్లండ్ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో డీన్ బ్యాటుతో, బంతితో ర‌ఫ్పాడించింది. కివీస్ బ్యాట‌ర్ బ్రూక్ హ‌ల్లిడేను వెన‌క్కి పంపి 50వ వికెట్ ఖాతాలో వేసుకుంది. మొత్తంగా 9 ఓవ‌ర్ల‌లో 57 ర‌న్స్ ఇచ్చి మూడు వికెట్లు కూల్చింది. అనంత‌రం 70 బంతుల్లో 42 ర‌న్స్ చేసిన డీన్ ఇంగ్లండ్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించింది.

