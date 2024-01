January 16, 2024 / 04:03 PM IST

Under-19 World Cup : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అండ‌ర్ -19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(Under-19 World Cup) టోర్నీకి కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. మ‌రో మూడు రోజుల్లో ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) వేదిక‌గా మెగా ఈవెంట్ షురూ కానుంది. దాంతో, కెప్టెన్స్ డేలో భాగంగా 16 జ‌ట్ల సార‌థులు మంగ‌ళ‌వారం ట్రోఫీతో ఫొటో దిగారు. ఆ ఫొటోను ఐసీసీ(ICC) ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.

అండ‌ర్ -19 ప్ర‌పంచ క‌ప్‌ తొలి పోరులో ఆతిథ్య స‌ఫారీ జ‌ట్టు వెస్టిండీస్‌ను ఢీ కొట్ట‌నుంది. మ‌రోవైపు భార‌త జ‌ట్టు డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా బ‌రిలోకి దిగనుంది. ఉద‌య్ స‌హ‌ర‌న్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా జ‌న‌వరి 20న బంగ్లాదేశ్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

