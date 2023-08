Neeraj Chopra | క్షమించండి అలా చేయలేను.. దేశభక్తిని చాటుకున్న నీరజ్‌ చోప్రా

August 28, 2023 / 01:26 PM IST

Neeraj Chopra | భారత స్టార్‌ జావెలిన్‌ త్రోయర్‌ నీరజ్‌ చోప్రా (Neeraj Chopra) అథ్లెటిక్స్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ (World Athletics Championship)లో స్వర్ణం సాధించిన‌ తొలి భారతీయుడిగా చరిత్ర సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. హంగేరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్‌ (Budapest) లో జరుగుతున్న మెగాటోర్నీలో ఆదివారం నీరజ్‌ బరిసెను 88.17 మీటర్ల దూరం విసిరి పసిడి పతకం సాధించాడు. అయితే ఈ టోర్నీ అనంత‌రం భారత జాతీయ జెండా (Indian National Flag)పై నీరజ్ త‌న దేశభక్తిని చాటుకున్నాడు.

వివరాల్లోకెళితే.. అథ్లెటిక్స్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ టోర్నీ అనంత‌రం నీరజ్‌ చోప్రా ద‌గ్గ‌రికి ఒక హంగేరీయ‌న్ (Hungerian Fan) అభిమాని వ‌చ్చి భారత జాతీయ జెండా(Indian National Flag)పై ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వమని కోరింది. దీనిపై నీరజ్‌ సున్నితంగా తిరస్కరిస్తూ.. ”క్షమించండి. ఇది మా జాతీయ జెండా. దీనిపై ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వడం నిబంధన‌లను అతిక్రమించడం అవుతుంది.. దానికి బదులుగా మీ టీషర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వగలను” అంటూ ఆమె టీషర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటో.. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

This is Neeraj Chopra, Olympic Gold Medalist.

After winning the #WorldAthleticsChamps in Budapest yesterday, A hungarian fan came to him with an Indian flag and asked him to sign it for her.

Subedar Neeraj Chopra humbly denied and said “ Sorry Mam, it is a violation of my flag… pic.twitter.com/mc7afI6h4e

